Non solo Lino Giuliano: ecco le squalifiche più clamorose dei reality

La lista delle squalifiche dai reality show italiani non intende arrestarsi: l'ultimo protagonista è il napoletano Lino Giuliano

Lino Giuliano è solo l’ultimo di una lunga serie dei protagonisti squalificati dai reality. Dal GF all’Isola dei Famosi, tanti i nomi collezionati negli anni.

I protagonisti squalificati dai reality

La lista di squalificati dai reality tv, come il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi, è infinita. I due programmi essendo in diretta mettono a dura prova i protagonisti. Tra linguaggio inappropriato e azioni vietate dal regolamento: ecco i casi che hanno fatto più scalpore in questi anni.

Le squalifiche che hanno fatto più discutere

Nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi Francesco Benigno è stato allontanato dall’Isola dopo alcuni comportamenti considerati inopportuni e violenti verso altri concorrenti. Un altro protagonista molto discusso è stato Filippo Nardi, che tornato al GF in veste di Vip è stato squalificato per frasi sessiste. Anche Clemente Russo è stato escluso dal Grande Fratello dopo alcuni commenti sessisti. Ad aver creato polemiche è stata l’affermazione: «L’avrei lasciata morta nel letto», riferendosi a un possibile tradimento della moglie.

Passando, invece, sui canali Rai si ricorda l’eliminazione avvenuta a Ballando con le Stelle. Enrico Montesano è stato squalificato dal dancing show di Milly Carlucci dopo aver indossato alle prove la maglietta nera della Decima Mas.

Le squalifiche per bestemmie

Stefano Bettarini è stato squalificato dopo solo tre giorni di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello nel 2020 per aver pronunciato una bestemmia. Stessa sorte per Silvano Michetti dei Cugini di Campagna, è stato espulso la mattina del primo giorno sull’Isola dei Famosi, tempi proprio record. Il cantante fu espulso a causa di «Un’espressione blasfema pronunciata durante la diretta». Anche Marco Predolin fu eliminato dalla casa del GFVip 2 per parole blasfeme, da lui negate. Si ricorda, infine, la bestemmia di Massimo Ceccherini che gli costò la squalifica e una multa dall’Isola dei Famosi.