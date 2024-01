Nuova polemica tra i fan del GF. Questa volta, al centro della bufera è finito Paolo Masella. Il macellaio romano ha riportato informazioni da fuori e i seguaci del reality chiedono la squalifica, o almeno un provvedimento come avvenuto a Stefano Miele.

GF, Paolo nella polemica: i fan chiedono la squalifica

Nella giornata di mercoledì 17 gennaio 2024, i concorrenti veterani del GF hanno ricevuto una bellissima sorpresa. Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio sono stati portati fuori della Casa per vivere un momento di assoluto relax. Lo staff di Alfonso Signorini li ha scortati in una Spa e li ha lasciati senza microfoni e telecamere. Prima di questo momento, non era mai successo che i concorrenti lasciassero il loft di Cinecittà per semplice svago. Appena tornato in Casa, Paolo ha commesso uno scivolone e i fan chiedono la squalifica.

Perché i fan del GF chiedono la squalifica di Paolo?

Tornato in Casa, Paolo ha guardato i concorrenti rimasti al GF e ha fatto il segno 3 con le mani. I fan più attenti hanno subito gridato allo scandalo, sostenendo che quel gesto fosse il risultato della partita tra Milan e Roma di domenica scorsa, finita con la vittoria dei rossoneri sui giallorossi per 3 a 1.

GF: Paolo merita il provvedimento come Stefano

Secondo i fan del GF, Paolo merita una squalifica o, almeno, un provvedimento disciplinare come accaduto a Stefano Miele. Cosa deciderà Alfonso Signorini? Lo scopriremo nella prossima puntata del reality più spiato d’Italia.