Nelle scorse ore, Beatrice Luzzi è apparsa in lacrime al GF e ha lanciato un appello importante alla famiglia. L’attrice si è scusata con loro per non aver partecipato alla tumulazione del padre.

GF, Beatrice in lacrime: l’appello alla famiglia

Nella giornata di mercoledì 17 gennaio 2024, i veterani del GF, ossia i concorrenti che sono in gioco da 4 mesi, sono stati portati fuori dalla Casa per un pomeriggio di relax. Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio sono stati convocati in tugurio e da qui portati in una Spa. Al rientro, la Luzzi è apparsa particolarmente provata e ha fatto un appello alla famiglia.

GF: Beatrice si scusa con la famiglia

Il GF ha scelto di portare i concorrenti in Spa in una giornata particolare per Beatrice. In quel giorno, infatti, suo padre veniva tumulato in un cimitero poco distante dal loft di Cinecittà. Tornata in Casa, la Luzzi è apparsa provata e ha lanciato un appello alla famiglia. In lacrime, ha dichiarato:

“Vorrei fare un appello alla mia famiglia e scusarmi enormemente per non essere stati con voi ed essere uscita fuori a fare una cosa in cui non avevo voce in capito, scusatemi. Mi dispiace tanto”.

GF: Beatrice ha chiesto di non andare in Spa

Stando a quanto si coglie dai video diventati virali sui social, Beatrice ha chiesto al GF di non partecipare al pomeriggio di relax in Spa. Gli autori, però, non gliel’hanno permesso. La Luzzi si è così sentita in colpa nei confronti della sua famiglia e ha voluto lanciare un appello per scusarsi.