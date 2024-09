Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello nel giorno della prima messa in onda.

Lino Giuliano è stato squalificato dal Grande Fratello ancor prima di mettere piede nella casa più spiata d’Italia. L’ex volto di Temptation Island è stato fatto fuori a causa di una frase omofoba contro il tiktoker Enzo Bambolina.

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello

Niente Grande Fratello per Lino Giuliano: è stato squalificato. Stando a quanto annunciato da Davide Maggio, Alfonso Signorini e il suo staff hanno deciso di farlo fuori ancor prima dell’inizio del reality. Il motivo è da ricollegare alle frasi omofobe che l’ex volto di Temptation Island ha usato sui social contro il tiktoker Enzo Bambolina.

L’annuncio della squalifica di Lino Giuliano

Su Davide Maggio si legge:

“Nemmeno il tempo di entrare che è già fuori dalla casa del Grande Fratello. Possiamo annunciarvi che Lino Giuliano non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini al via stasera su Canale 5″.

Il Grande Fratello 2024 debutta lunedì 16 settembre e c’è grande attesa anche per il ritorno di Beatrice Luzzi nei panni di opinionista.

Grande Fratello: brutta delusione per Lino

La squalifica di Lino Giuliano sarà annunciata in modo ufficiale proprio durante la prima puntata del Grande Fratello. Di certo, per l’ex volto di Temptation Island, che sperava di cavalcare il successo ottenuto con la partecipazione al programma delle tentazioni, si tratta di una delusione non indifferente.