Lino Giuliano rischia la squalifica dal Grande Fratello ancor prima dell’inizio del reality. L’ex volto di Temptation Island si è scusato per aver usato parole omofobe sui social, ma sembra che Alfonso Signorini sia una furia.

Lino Giuliano verso la squalifica dal Grande Fratello?

Quando è stato annunciato come concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, Lino Giuliano è subito finito al centro di diverse polemiche. Una di queste lo vede insultare pesantemente l’influencer Enzo Bambolina. L’ex volto di Temptation Island, che rischia la squalifica dal GF ancor prima dell’inizio del reality, non ha potuto fare altro che chiedere scusa.

Le scuse di Lino Giuliano

Prima di vedere le scuse di Giuliano, è bene sottolineare che Enzo Bambolina si è guadagnato i suoi insulti soltanto perché, scherzando sulle doti da latin lover di Lino, ha ammesso che è stato anche con lui. Niente di grave, ma l’ex volto di Temptation Island si è lasciato andare ad una serie di parole omofobe irripetibili. Ovviamente, visto che in ballo c’è il Grande Fratello, ha chiesto scusa:

“Sono stato provocato da una persona che, come sapete, a Napoli è nota per essere un provocatore e per creare solo dinamiche e falsità. In questa situazione è stato tirato in ballo anche mio padre, una persona che lui non conosce nemmeno lontanamente, e non accetto che la mia famiglia venga messa in mezzo. Nessuno si deve permettere di toccare ciò che riguarda la mia famiglia”.

Alfonso Signorini infuriato con Lino Giuliano

Come tutte le persone che vengono accusate di omofobia, anche Lino si è discolpato dicendo di avere “molti amici gay e li considero persone squisite“. Enzo Bambolina l’ha provocato mettendo di mezzo la sua famiglia, motivo per cui l’ha denunciato per diffamazione. In tutto ciò, come l’ha presa Alfonso Signorini? Stando a quanto sostiene l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il conduttore del Grande Fratello “è imbestialito” e “si dissocia“. Giuliano rischia davvero la squalifica? Pare proprio di no.