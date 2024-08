E’ ufficiale: Lino Giuliano è uno dei concorrenti Vip della nuova edizione del Grande Fratello. Il ragazzo, per quanti non lo conoscessero, è diventato popolare grazie all’ultima stagione di Temptation Island.

Grande Fratello: Lino Giuliano concorrente

Lunedì 16 settembre debutta su Canale 5 il Grande Fratello 2024. Secondo alcune indiscrezioni piuttosto insistenti, tra i concorrenti Vip che varcheranno la famosa porta rossa ci sarà anche Lino Giuliano, entrato nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island.

Grande Fratello: Lino solo oppure con Maika e Alessia?

Stando a quanto sostengono Dagospia e Davide Maggio, Lino Giuliano entrerà da solo al Grande Fratello. Pare, infatti, che l’ex fidanzata Alessia Pascarella e l’ex tentatrice Maika Randazzo non abbiano superato i provini per il reality più spiato d’Italia. Questo, almeno, dovrebbe essere il programma per le prime settimane di messa in onda. E’ possibile che le due ragazze entrino in gioco in un secondo momento, ma per ora non c’è nulla di certo.

Grande Fratello 2024: il cast

Per ora sono 14 i concorrenti Vip del Grande Fratello 2024. Secondo Davide Maggio, il cast è composto da: Lino Giuliano, Clarissa Burt, Clayton Norcross, Iago Garcia, Luca Calvani, Javier Martinez, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestess, Jessica Morlacchu, Shaila Gatta, Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Queste ultime 3 gareggeranno come unico concorrente.