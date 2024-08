Lino Giuliano e Alessia Pascarella sono stati paparazzati insieme. La ex protagonista di Temptation Island, però, ha voluto chiarire le cose sui social network.

Temptation Island, lo sfogo di Alessia Pascarella: “Io e Lino non stiamo insieme”

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono stati paparazzati insieme a Catania e molti hanno iniziato a insinuare che fossero d’accordo. La reazione dell’ex protagonista di Temptation Island non si è fatta attendere. Non c’è stato nessun ritorno di fiamma tra loro, sono stati paparazzati insieme solo perché entrambi si trovavano in Sicilia.

“Ma siete seri? Se fossimo tornati insieme l’avrei pubblicato liberamente… per chi non l’avesse ancora capito, la vita è la mia. Lui sta facendo la sua vacanza e io ho fatto la mia e penso che vediate le storie…” ha sbottato Alessia Pascarella, sottolineando che se stessero insieme non gli avrebbe permesso di trascorrere la serata con altre donne. “Il fatto che fossimo nello stesso posto non significa che eravamo insieme, io stavo in un lato e lui da un’altro. Se non fosse stato per il TikTok non avrei nemmeno saputo com’era vestito. Quindi, per favore, finitela con ste cretinate perché anche a Napoli potrebbe capitare di incontrarsi di nuovo nello stesso posto o semplicemente a Mergellina. Lo dico adesso e non lo dico più: non stiamo insieme! Se volete credermi mi fa piacere, sennò non so che dirvi” ha aggiunto l’ex protagonista di Temptation Island.

Temptation Island: le parole di Lino

Anche Lino ha deciso di intervenire dopo le segnalazioni, per chiarire la sua posizione nei confronti dell’ex fidanzata. “Allora ragazzi, sto ricevendo davvero tanti messaggi in cui mi dite che io e Alessia eravamo d’accordo ma non è così, lei era con Tony e Jenny, poi, Tony è venuto a salutarmi. Alessia era con loro, io con i miei amici” ha dichiarato Lino Giuliano, smentendo anche lui l’ipotesi di un riavvicinamento. Secondo alcune voci, Alfonso Signorini avrebbe messo gli occhi su questa coppia per la prossima stagione del Grande Fratello, che inizierà a settembre, pochi giorni dopo l’inizio di un’altra edizione di Temptation Island, che quest’anno raddoppia.