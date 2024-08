Gaia Vimercati e Luca Bad hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island con la speranza di rafforzare il loro legame, ma il percorso del reality show ha avuto un esito inaspettato.

Gaia Vimercati reagisce alla nuova canzone di Luca Bad

Nonostante le aspettative iniziali, la storia tra Gaia e Luca è giunta al termine. Il compagno, accusato di numerosi tradimenti, non è riuscito a reggere il confronto con l’interesse della ragazza per il tentatore Jakub. Gaia ha inoltre dichiarato di aver capito di meritare di più e ha deciso di mettere la parola fine alla relazione.

Le parole di Gaia Vimercati

Reduce dalla rottura, il 32enne ha recentemente lanciato un il suo nuovo singolo, un remix del brano “Love the Way You Lie” di Rihanna ed Eminem, nonché colonna sonora della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. I fan della coppia hanno subito colto l’occasione per chiedere a Gaia cosa ne pensasse della canzone. “La prima volta che l’ho sentita eravamo a una serata, mi sono venuti i brividi” ha scritto nelle sue storie su Instagram. La 24enne di Riccione ha quindi spiegato: “Ha una dietrologia importante questa canzone ha iniziato a scriverla quando c’era di mezzo ancora la sua ex quindi in un periodo particolare e ambiguo. Ho sempre voluto guardare oltre, sperare e crederci. Amavo ascoltarla ed ero fiera del suo lavoro ma, come con tutto il resto, lasciava sempre un po’ di amaro in bocca“.

“Arriva tagliente come mille lame”

“Nemmeno io so spiegare quanto ca**o ho amato quel ragazzo quindi ad oggi ascoltarla finita e pubblicata fa sicuramente effetto ma non so quale” ha aggiunto Gaia, rivolgendosi ai propri follower “È molto bella, arriva tagliente come mille lame. La musica l’ha sempre aiutato e salvato anche da sé stesso. Ad oggi non sarà una canzone a salvare noi ma devo riconoscergli di aver creato una bella magia con quei versi“.