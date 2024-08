Raul Dimitris e Martina De Iannon sono tornati insieme dopo Temptation Island? Il presunto ritorno di fiamma ha scatenato i fan e il gesto del tentatore Carlo ha aumentato i sospetti.

Temptation Island, Martina e Raul sono tornati insieme?

I protagonisti di Temptation Island Raul Dimitris e Martina De Iannon sono usciti separati dal programma. Avevano preso parte al reality per mettere alla prova la loro storia d’amore, messa a dura prova dalla gelosia di Raul. Martina ha instaurato un legame profondo con il single Carlo Marini. Recentemente Raul si è avvicinato alla tentatrice Nicole, mentre Martina sembrava stesse continuando a frequentare il suo tentatore. Qualcosa, però, sembra essere cambiato. Martina e Raul sembrano essersi avvicinati di nuovo.

Martina e Raul si sono riavvicinati? Il gesto di Carlo Marini

Raul, che sta festeggiando il compleanno a Mykonos, è stato visto in compagnia dei fratelli di Martina, Marco e Francesco. I tre ragazzi hanno condiviso molte foto sui loro profili social, scatenando la curiosità dei fan. Martina, inoltre, ha partecipato a una diretta su Instagram in cui ha rivelato che anche lei si recherà presto a Mykonos. Carlo Marini sembra non aver preso bene questa notizia. Alcuni utenti hanno notato che ha smesso di seguire Martina su Instagram, gesto interpretato come un segnale di disapprovazione sulla possibile vicinanza con Raul. Non sono arrivate per il momento conferme o smentite.