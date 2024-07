Temptation Island, Raul torna sui social: "Non me lo sarei mai aspettato"

Temptation Island, Raul torna sui social dopo la fine della storia con Martina: “Non me lo sarei mai aspettato”

Nelle ultime ore, Raul Dumitras, volto di Temptation Island, è tornato sui social network per condividere con i fan le sue prime considerazioni dopo la rottura con Martina De Ioannon. Il protagonista del reality estivo ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno seguito e supportato, mandandogli anche moltissimi messaggi di affetto e vicinanza. “Vi sto pian piano cercando di leggere tutti, siete tantissimi…assurdo! Non mi sarei mai aspettato così tante belle, bellissime parole da persone che non conosco, ed è una bellissima sensazione. Grazie di cuore a tutti!” ha dichiarato Raul.

Temptation Island: le parole di Martina dopo la rottura con Raul

Anche Martina è tornata sui social dopo Temptation Island e ha ringraziato tutti, dichiarando di essere felice di aver mostrato se stessa e di essere stata vera. “Ho mostrato la mia sicurezza, una ragazza che sa quanto vale ed è consapevole delle proprie capacità. Non sarà mai una colpa essere una donna sicura di sé, una che non si fa mettere i piedi in testa, una che sa cosa vuole e come lo vuole” ha dichiarato Martina, spiegando di aver vissuto a pieno l’esperienza, prendendo il bello e il brutto delle emozioni, divertendosi e anche stando male.

“Mi sono emozionata, ho provato sensazioni forti, ho provocato e mi sono lasciata provocare. Ho incontrato donne e uomini speciali alle quali spero di aver lasciato un pezzo di me per sempre. Ma soprattutto ho fatto tutto ciò che sentivo senza mai preoccuparmi del giudizio degli altri” ha aggiunto Martina, sottolineando che ci vuole molto coraggio per essere felici e per lasciare andare ciò che da tempo non corrispondeva più alla sua idea di felicità. “Non rimpiangerò mai il mio passato ma è più importante il presente e il futuro che mi sto costruendo. Ho scelto di vivermi tutto piuttosto che niente come sempre da 26 anni” ha aggiunto ancora.