Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono usciti da Temptation Island separati. La donna non ha perdonato il compagno per aver intrapreso sull’isola una relazione con la tentatrice Maika Randazzo. Cosa è successo un mese dopo?

Alessia e Lino un mese dopo Temptation Island: le parole della donna

Alessia Pascarella e Lino Giuliano sono usciti da Temptation Island separati. La ragazza ha deciso di lasciare il fidanzato dopo averlo visto vicino alla tentatrice Maika Randazzo. Lui, dopo aver ascoltato le parole della fidanzata, è tornato dalla tentatrice, ma il giorno dopo si è pentito ed è tornato dalla fidanzata, che ha deciso di nuovo di uscire da sola. Tornare alla quotidianità senza Lino, per Alessia è stato strano e lei stessa ha rivelato che non vederlo e non sentirlo è stata una cosa brutta. “Mi è mancato” ha ammesso, spiegando di essere dispiaciuta per i comportamenti del fidanzato nel villaggio. “Sono uscita mentalmente distrutta, ho visto tante cose che mi hanno ferita tantissimo” ha spiegato Alessia, aggiungendo di essere dispiaciuta di aver anche ferito lui, ma di non aspettarsi di vederlo fare un percorso con un’altra donna.

Alessia ha spiegato di aver sentito Lino dopo il programma e che è stato lui a contattarla, per sapere come stava. “Ci sono stati solo litigi. Lui non ha mai ammesso i suoi sbagli, anzi, dice di non aver fatto nulla di male. Io volevo un confronto per rispetto dei quattro anni insieme” ha spiegato la donna, aggiungendo che non si sono incontrati. Alessia ha dichiarato di essere arrabbiata e delusa. “Penso che questa volta sia finita definitivamente, lui non cambierà mai” ha aggiunto.

Alessia e Lino un mese dopo Temptation Island: le parole di lui

Dopo un mese dalla fine del programma, davanti alle telecamere Lino ha ammesso di aver sbagliato. “Ho avuto un comportamento brutto nei suoi confronti, voglio chiedere scusa ad Alessia per quello che ho fatto. Quelle cose non le volevo dall’altra ragazza ma da lei. Non c’è nulla da giustificare, ho sbagliato in tutto e per tutto, non ci siamo capiti. Sono stato male perché non l’avevo vista piangere, vederla mi ha fatto male, avrei voluto che finisse diversamente” sono state le sue parole.

Lino ha raccontato di aver scritto ad Alessia ma di non averla voluta incontrare perché sapeva che avrebbero litigato. Ha poi ammesso di non aver sentito la sua mancanza e di non aver più visto la tentatrice Maika. “Alessia non mi è mancata e questa è una risposta. Sono molto passionale, sono amore. Maika mi ha fatto capire cosa cercassi, una ragazza che mi capisce e mi dà le risposte giuste al momento giusto. Con lei mi sono sentito inizialmente, in modo amichevole, mi ha chiesto di vedermi ma non ho avuto la necessità di farlo. La mia priorità era capire cosa volessi con Alessia e poi nella mia vita. La situazione con Alessia al momento è conclusa, poi chissà perché noi siamo un po’ così, lascio sempre una porta aperta” ha aggiunto.