L’edizione 2024 del Grande Fratello potrebbe ospitare dei volti conosciuti per la partecipazione a Temptation Island, come è accaduto in passato.

Grande Fratello: potrebbero entrare dei protagonisti di Temptation Island

Anche per l’edizione 2024 del Grande Fratello, i vertici Mediaset avrebbero messo gli occhi sul cast di Temptation Island. Quest’ultima edizione ha avuto un successo incredibile, per cui alcuni personaggi potrebbero entrare nella casa più spiata d’Italia. Lo scorso anno la presenza di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti è stata vincente per il reality show condotto a Alfonso Signorini. Proprio per via di questo successo sono alte le probabilità che gli autori del reality possano decidere di replicare anche quest’anno. Sono cinque al momento i nomi più gettonati, che potrebbero diventare nuovi concorrenti del Grande Fratello.

Chi sono i concorrenti di Temptation Island che entreranno al Grande Fratello

Amedeo Venza, uno dei maggiori esperti di gossip, ha condiviso su Instagram i cinque nomi dei protagonisti di Temptation Island che potrebbero entrare nella casa del Grande Fratello. Si tratta di Lino, Alessia, Maika, Raul e Martina. Tra di loro ci saranno sicuramente alcuni futuri concorrenti del Grande Fratello. Le due coppie hanno attirato molto l’attenzione del pubblico, soprattutto la prima, con i falò di confronto rifiutati da Lino e la presenza di Maika a creare un triangolo che ha portato i due fidanzati a separarsi. Una situazione molto simile a quella creata lo scorso anno da Mirko, Perla e Greta. Saranno loro i nuovi protagonisti del Grande Fratello?