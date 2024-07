Grande Fratello, attore rifiuta Alfonso Signorini: "No, è saltato il migliore"

Un attore desiderato per la nuova edizione del Grande Fratello sembra aver rifiutato l'invito di Alfonso Signorini.

Arriva una brutta notizia per il Grande Fratello e Alfonso Signorini. Per la prossima edizione del reality show era stato puntato un attore molto famoso, che sicuramente avrebbe alzato il livello del cast e incuriosito il pubblico. Qualcosa, però, è andato storto e probabilmente il conduttore dovrà cercare qualche altro nome importante.

A svelare i dettagli è stato Dagospia. L’attore di cui si parla è il famosissimo protagonista di Beautiful, Ron Moss, che ha interpretato il ruolo di Ridge Forrester. L’attore non farà parte del cast della prossima edizione del Grande Fratello e per Signorini si tratta di un rifiuto significativo.

Grande Fratello, Ron Moss rifiuta: chi saranno i concorrenti?

Il sito Lanostratv ha fatto qualche nome di coloro che potrebbero realmente entrare nella Casa del Grande Fratello, anche se non ci sono conferme. Si è parlato di Vera Gemma, Garance Authié, Cristiano Iovino, Paola Barale e Nicola Tedde di Temptation Island.