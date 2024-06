Cristina Plevani ha rotto il silenzio sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello 2024, in partenza a settembre su Canale 5. Ha davvero accettato l’invito di Alfonso Signorini come spifferato da Dagospia?

Qualche giorno fa, Dagospia ha parlato del nuovo cast del Grande Fratello, in partenza a settembre 2024 su Canale 5, sempre con la conduzione di Alfonso Signorini. Secondo il portale Roberto D’Agostino, tra i papabili concorrenti c’è anche Cristina Plevani, vincitrice del primo GF della storia, quello andato in onda nel lontano 2000. L’ex bagnina ha vuotato il sacco, spiegando cosa c’è di vero nell’indiscrezione.

Via social, Cristina Plevani ha fatto sapere:

“Apprendo di questa notizia dai social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (si perché gli altri vanno per la gloria). Come si dice? L’importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla. Per il resto, continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità. (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa@@e agli haters)”.