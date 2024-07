Grande Fratello 2024, ex gieffini tra i nuovi concorrenti: ecco chi sono

Grande Fratello 2024, ex gieffini tra i nuovi concorrenti: chi sono i personaggi contattati da Signorini?

Lo staff del Grande Fratello 2024 è al lavoro per confezionare un’edizione migliore di quella passata. Secondo alcune indiscrezioni, Alfonso Signorini avrebbe contattato ex gieffini per proporgli di diventare ancora una volta concorrenti.

Grande Fratello 2024: tra i nuovi concorrenti spuntano alcuni ex gieffini

Il Grande Fratello 2024 dovrebbe debuttare su Canale 5 intorno al 16 settembre. Mentre Giuseppe Garibaldi sta girando l’Italia per trovare concorrenti Nip, Alfonso Signorini si sta occupando dei Vip. Secondo un’indiscrezione, il conduttore e il suo staff hanno contattato alcuni ex gieffini delle passate edizioni.

L’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano

Deianira Marzano, via Instagram, ha fatto sapere:

“Alcuni ex gieffini del vecchio Grande Fratello Vip sono stati chiamati per il prossimo Grande Fratello”.

Il ripescaggio, quindi, starebbe avvenendo tra ex Vipponi. Molto probabilmente, Signorini sta puntando su volti che hanno trascorso poco tempo in casa e hanno varcato la porta rossa una sola volta.

Grande Fratello 2024: ex gieffina Nip in lizza

Lo staff del Grande Fratello 2024, però, starebbe puntando anche un altro personaggio che ha preso parte ad una vecchia edizione Nip. Secondo Deianira “in lizza” c’è Margherita Zanatta. Quest’ultima ha preso parte all’undicesima edizione del reality più spiato d’Italia. L’indiscrezione corrisponde a verità? Non possiamo ancora saperlo, ma nel 2016 la Zanatta aveva candidamente ammesso che, nonostante avesse ricevuto diverse richieste per tornare al GF, ha sempre rifiutato perché “ogni edizione è sempre meno originale, naturale“.