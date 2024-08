Cristina Plevani, vincitrice del primo Grande Fratello della storia, si è scagliata contro Lino Giuliano. L’ex bagnina non approva la scelta di Alfonso Signorini di metterlo nel cast del prossimo GF.

Cristina Plevani contro Lino Giuliano al GF

Lunedì 16 settembre 2024 debutta la nuova stagione del Grande Fratello. Secondo alcune indiscrezioni, nel cast ci sarà anche Lino Giuliano, diventato popolare grazie all’ultima edizione di Temptation Island. La sua partecipazione ha fatto discutere e anche Cristina Plevani si è detta delusa dalla scelta di Alfonso Signorini. La vincitrice del primo GF della storia, condividendo un editoriale che boccia la presenza di Lino nel reality più spiato d’Italia, ha dichiarato:

“Ho sempre pensato che la tv fosse un luogo privilegiato, un luogo che ti devi meritare. Mi hanno insegnato che quando entri in quella scatola, hai sempre qualcuno che ti guarda e “dovresti” essere un buon esempio”.

Le accuse di Cristina Plevani

Cristina crede che Lino Giuliano non meriti il GF per come si è comportato a Temptation Island. La Plevani ha dichiarato:

“Mi spiace che venga data visibilità a una persona che secondo me non se la merita; mi è bastato vederlo a Temptation e non mi è piaciuto. Può essere simpatico, antipatico, bello o brutto… ma il discorso va oltre: io ho visto uno str**zo tronfio e contento di esserlo. Un arrogante ignorante, nel senso che ignorava il male che arrecava a chi gli stava attorno e al genere femminile. Sono stanca di esempi così, che sbagliano e vengono anche premiati in nome del trash e dello squallido. No grazie”.

Lino Giuliano stanco delle critiche

La Plevani non è stata affatto carina nei riguardi di Lino, così come il giornalista che ha scritto l’articolo per Vanity Fair. Giuliano, proprio commentando l’editoriale della rivista, ha replicato a quanti gli lanciano accuse senza conoscerlo. Ha dichiarato: