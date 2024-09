Ferragni: ritorsione 'demoniaca' verso gli ex. È un evento che nessuno aveva previsto.

Il confronto in corso tra Tony Effe e Fedez ha assorbito l’attenzione degli ultimi giorni. Nonostante la discussione reciproca stia portando percepibile attenzione a entrambi, mentre le offese volano e i seguaci si accumulano, la verità è che c’è uno tra i due attori principali, e le varie figure di sfondo, che trae un beneficio tangibile da questa circostanza. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, l’influencer cremonese che solo mensi fa sembrava destinata a svanire dal panorama. In seguito però, si è verificato un cambiamento che le ha portato rilevanza e visibilità positive. Tuttavia, sappiamo che i miracoli non esistono, e ciò che ha risollevato le sorti di Chiara è stata la stessa Chiara.

Non possiamo dire con certezza se l’ha fatto completamente da sola o se ha ricevuto aiuti dai molti che direttamente o indirettamente le stanno attorno. In altre parole, ci sono dubbi sulla credibilità dell’immagine angelica e aureolata che Chiara ha curato per se stessa. Preferiamo immaginare che Chiara abbia orchestrato astutamente il suo “piano malefico”. I messaggi vocali inviati a Tony Effe non possono essere interpretati come semplice ingenuità. Ferragni ha curato ogni dettaglio e ha giocato le sue carte giuste al momento opportuno. Ha aspettato che Fedez si mettesse nei guai per conto suo e al momento giusto ha inflitto il colpo mortale (Tony Effe, Chiara svela Fedez: “sei donna, ti piace la co*aina”). Lo stesso è accaduto con il collega e amico Fabio Maria Damato, che è stato estromesso dalle società nel minor tempo possibile.

Chiara Ferragni, tra i litiganti… il terzo gode.

In sintesi, Chiara sta mettendo in ordine la situazione con coloro che si sono rivelati suoi avversari. E vi è un altro elemento rilevante che è passato inosservato. Nonostante svariati tentativi, nessuna influencer è riuscita a substituire la Ferragni. All’inizio, alcune candidate potenziali, come Giulia De Lellis o Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara, erano state considerate. La realtà, però, è che queste ragazze sono semplicemente delle “imitazioni” della Ferragni e che in quel periodo, avrebbe prevalso chi avesse mostrato la propria originalità.

Nessuna di loro ha dimostrato di pensare in modo innovativo. Non sono riuscite a creare qualcosa di inedito e differente. Hanno soltanto contribuito a vanificare il ruolo dell’influencer, allora in crisi per via delle aziende e di coloro che avevano sostenuto tale figura fino a poco prima. Chiara Ferragni ha atteso, con pazienza, senza fare eccessi. Ha trascorso un’estate serena e ha riflettuto sulle sue possibilità. Non ha alimentato le voci riguardo a un ipotetico flirt e ha ignorato le chiacchiere su di lei.

Si è guadagnata nuova reputazione e grazie a questa sta iniziando a ricevere nuovi incarichi. Ha cominciato a promuovere nuovi marchi e a riorganizzare le sue imprese. Nel frattempo, si presenta come una madre amorevole e una donna autonoma. Ha preso in mano la situazione del suo divorzio occupandosi dell’assegno di mantenimento. Ha valutato ogni dettaglio senza che noi ce ne accorgessimo. Per questa ragione, è molto probabile che Chiara ne esca vincitrice. E Fedez? Lui ha perso equilibrio da quando ha rotto con Chiara. Il pericolo è che potrebbe presto essere dimenticato.