Avetrana–Qui non è Hollywood, la serie sull’omicidio di Sarah Scazzi

Si intitola Avetrana–Qui non è Hollywood ed è la serie che porta in televisione l’omicidio di Sarah Scazzi. Una storia di cronaca che ha scosso l’Italia intera, che ha visto la condanna di Cosima e Sabrina Misseri.

L’omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nell’agosto del 2010 in un piccolo centro pugliese, sbarca in televisione. La serie tv si intitola Avetrana–Qui non è Hollywood ed è firmata da Pippo Mezzapesa, con la colonna sonora di Marracash. Sarà visibile su Disney+ a partire da venerdì 25 ottobre 2024.

Il cast di Avetrana–Qui non è Hollywood vede attori italiani molto apprezzati. Vanessa Scalera veste i panni di Cosima Misseri, mentre Paolo De Vita quelli del marito Michele Misseri e Giulia Perulli della loro figlia Sabrina. A dare il volto alla povera Sarah Scazzi è Federica Pala, mentre la mamma Concetta Serrano è Imma Villa. Infine, abbiamo Giancarlo Commare nel ruolo di Ivano Russo e Anna Ferzetti in quelli della giornalista Daniela.

Di seguito, la sinossi della serie tv Avetrana-Qui non è Hollywood:

“È il 26 agosto 2010 quando ad Avetrana, un piccolo paese ai margini del Salento vacanziero, una ragazzina esce di casa per non farne più ritorno. Il suo nome è Sarah Scazzi, ha 15 anni. Tutto il paese è in subbuglio, in particolare la cugina Sabrina, spigliata estetista che nella sua casa di via Deledda, proprio quel pomeriggio, l’aspetta per andare al mare. Ma mentre tutti la cercano, Sarah è già stata inghiottita nel nulla, sepolta in fondo a un pozzo dove verrà ritrovata dopo quarantadue giorni dalla sua scomparsa, in quello che diventerà a tutti gli effetti un reality show dell’orrore tra intimi segreti e rancori taciuti”.