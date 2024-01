Michele Misseri presto libero

L’omicidio di Avetrana è uno di quei casi che probabilmente nessuno di noi dimenticherà mai. A distanza di anni dalla tragica morte di Sarah Scazzi, la notizia è che molto presto Michele Misseri lascerà il carcere e sarà libero. Era il 2010 quando la giovane 15enne venne rinvenuta morta. Cosima e Sabrina, rispettivamente la moglie e la figlia di Misseri, hanno avuto l’ergastolo. Michele, invece, è stato accusato di inquinamento delle prove, soppressione di cadavere e diffamazione. E’ stato arrestato nel 2017 con una pena a 8 anni ma ha avuto uno sconto e presto uscirà.

Michele Misseri: quando uscirà?

Come ha spiegato l’avvocato di Michele Misseri, non c’è ancora un giorno ufficiale rispetto a quando lo zio di Sarah lascerà la cella. In ogni caso però, si pensa che ciò avverrà tra circa un mese e dunque a febbraio.

Cosa farà Michele Misseri?

La Tenza ha raccontato che Misseri vorrà tornare alla sua vita e tornerà in casa sua. Sicuramente vorrà andare a controllare i suoi terreni dopo tutti questi anni. Pare che ci siano alcune persone pronte ad offrire dei piccoli lavori all’uomo per reinserirlo, lavori che dovrebbero essere svolti proprio nei campi salentini.