L'attore palermitano Maurizio Bologna è deceduto all'età di 58 anni. La causa del decesso è stato un infarto, avvenuto mentre si trovava presso l'ufficio dell'Inps, luogo in cui prestava servizio.

L'attore, regista e autore palermitano Maurizio Bologna è morto all'età di 58 anni per un infarto. Durante i suoi 16 anni di carriera, ha lavorato in film locali, la serie TV "Makari" e in pellicole conosciute come "La mafia uccide solo d'estate", "Tuttoapposto" e "In guerra per amore". Ha iniziato la sua carriera artistica nel 1975 nei teatri di Palermo e ha collaborato con Accursio Di Leo, Franco Scaldati, Aurelio Grimaldi e Roberto Andò. Ha fatto la sua prima apparizione televisiva nel 2005 in un docufilm sulla vita di Caravaggio e ha lavorato in serie TV come "Commissario Montalbano" e "Makari". Ha recentemente partecipato alla fiction "Incastrati" di Netflix e al film "Spaccaossa".