Nello show "Tale e Quale", Alessia Marcuzzi sembra non prestare attenzione a Stefano De Martino, generando una critica velata da parte di Malgioglio, che le rimprovera: «Hai avuto a che fare con tanti».

Nella puntata inaugurale del popolare show “Tale e Quale”, Carlo Conti ha reso omaggio a Loretta Goggi, ex giudice storica del programma. Il conduttore ha espresso saluti a Loretta durante la trasmissione in diretta di venerdì sera, poiché è stata rimpiazzata da Alessia Marcuzzi. Quest’ultima è stata tenuta d’occhio da Cristiano Malgioglio subito dopo il suo arrivo. Stefano De Martino ha preso parte allo show come primo giudice speciale.

Nel corso del lancio del programma, Carlo Conti aveva già espresso la sua gratitudine a Loretta per i suoi anni di servizio con le parole: “Grazie per averci accompagnati per tutti questi anni”.

Alessia Marcuzzi ha preso il posto di Loretta nel panel di giudici, fianco a fianco con il longevo Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Stefano De Martino è stato il primo ospite speciale del programma. In passato, si è speculato su un possibile legame tra Marcuzzi e De Martino, che non è mai stata confermata e che ha coinciso con il tracollo dei rispettivi matrimoni.

Entrambi hanno mantenuto una condotta professionale, condividendo sorrisi ma ignorandosi completamente. In modo da evitare polemiche, Marcuzzi ha scelto di sedersi a una certa distanza da De Martino. Cristiano Malgioglio ha però aggiunto un po’ di “pepe” alla situazione.

Cristiano Malgioglio non ha esitato a lanciare una delle sue tipiche “frecciatine”: quando Simone Annichiarico, un concorrente del programma, è stato menzionato da Marcuzzi, Malgioglio ha commentato dicendo: “Certo, hai conosciuto tanti Simone”. Sorpresa da questo commento, Marcuzzi non ha potuto fare a meno di ridere nervosamente, rispondendo: “Certo! Simone (Inzaghi, ndr) è il padre di mio figlio”.