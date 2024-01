Beatrice Valli, il rapporto con le sorelle: come stanno le cose con Ludovica?

Beatrice Valli è tornata a parlare del rapporto con le sorelle Eleonora e Ludovica. Con quest’ultima il legame non è così stretto e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non l’ha nascosto.

Non è la prima volta che Beatrice Valli parla del rapporto che ha con le sorelle Ludovica ed Eleonora. Con quest’ultima è molto unita, mentre con l’altra no. Un legame particolare, che attira sempre la curiosità dei fan. Nessuna di loro, però, ama parlare di quanto è accaduto tra loro.

Davanti alla domanda di un fan. Beatrice Valli ha vuotato il sacco:

“Non mi piace parlare di certi argomento, come avrete visto. Non che ci sia nulla di male o cattivo, anzi. Ma per il semplice fatto che come in ogni famiglia, vita o parentela ci sono rapporti più stretti di altri. Voglio precisare che io e Ludovica non abbiamo litigato ma che sono molto più unita e legata a mia sorella Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”.