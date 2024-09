Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati pizzicati mentre si scambiano un tenero abbraccio. Considerando che entrambi, proprio recentemente, hanno ribadito di aver un rapporto civile, è lecito domandarsi: dobbiamo aspettarci un altro ritorno di fiamma?

Belen e Stefano De Martino insieme: ecco perché non finirà mai

Dopo che Belen Rodriguez ha parlato dell’ennesima separazione da Stefano De Martino, sventolando tutti i tradimenti che lui le ha fatto alle spalle, sembrava che tra i due non potesse esserci alcun ritorno di fiamma. Lui ha continuato a girare di fiore in fiore, mentre lei è apparsa serena accanto ad Angelo Galvano. Come se non bastasse, il conduttore napoletano ha rilasciato un’intervista in cui sosteneva “la saluto e lei mi risponde“, facendo intendere di avere un rapporto civile per il bene del figlio Santiago. Eppure, stando alla recente paparazzata del settimanale Oggi, che li ha pizzicati mentre si scambiano un tenero abbraccio, si potrebbe quasi dire di essere vicini all’ennesimo ritorno di fiamma.

Belen e Stefano pizzicati insieme: ritorno di fiamma?

Belen e Stefano sono stati pizzicati insieme sotto casa della Rodriguez. Con loro ci sono anche Veronica Cozzani, mamma della showgirl, e la fidata collaboratrice Antonia. La combriccola non si è incontrata casualmente, ma è lì per attendere il ritorno da scuola di Santiago. Le donne sono state a fare shopping, mentre il conduttore ha avuto il suo bel da fare con Affari tuoi. Appaiono tutti sereni, scherzano e si scambiano sorrisi. Tutto tranquillo fino a quando Belen e Stefano non si scambiano un abbraccio.

Cosa unisce Rodriguez e De Martino?

Stando a quanto sostengono i paparazzi di Oggi, l’abbraccio non è stato solo un saluto di cortesia. L’effusione è stata lunga e tenera, per niente fredda come entrambi avevano lasciato intendere nelle ultime interviste. “Non finirà mai“, si legge sulla rivista. Ad unirli, oltre all’amore per Santiago, c’è quella enorme passione che nessuno dei due ha mai nascosto, la stessa che li ha spinti a tornare insieme più volte. Assisteremo ad un altro ritorno di fiamma? Non possiamo fare altro che attendere per scoprirlo.