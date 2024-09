Il singolare ritrovamento sotto l'abitazione di De Martino e Rodriguez.

Recentemente Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno reso noto di mantenere un rapporto amichevole, nonostante la separazione. Tuttavia, un recente ritrovamento potrebbe far pensare altrimenti. La rivista Oggi riporta di aver riscontrato vari oggetti, compresa una grande fotografia della coppia, abbandonati sotto l’appartamento della popolare presentatrice argentina, recentemente approdata su Discovery.

Riguardando l’accadimento, il giornalista Giuseppe Candela ha puntualizzato: “Direi rapporti distesi”, rievocando le parole di Belen riguardo la sua partecipazione a Affari Tuoi: “No, perché non sono stati buoni affari”.

Rimproveriamo Belen che avrebbe potuto guadagnare con le sue pulizie di stagione, piuttosto che buttare via, avrebbe potuto optare per l’asta su Ebay la prossima volta.

In merito alla fine della loro relazione e le accuse di tradimento, Belen aveva affermato a dicembre: “Credo che in una relazione d’amore o in un matrimonio, dovrebbe sempre esserci sostegno, sia nei momenti di gioia che in quelli di malattia. Ho sempre vissuto momenti positivi, ma poi sono entrata in una fase depressiva e mi sono sentita sola, lui non era lì a sostenermi. Forse non ha saputo come fare.”

Viene riportato da varie fonti di stampa che sia un eroe, ma la verità è che mi ha fatto cadere in una trappola di inganni e menzogne. Le sue infedeltà si sono manifestate sia a livello fisico che emotivo. Stranamente, non è stato il tradimento a frantumare il nostro rapporto, ma piuttosto la sua origine. Ho in seguito scoperto tutto, decidendo però di proseguire come se nulla fosse. Non sto esprimendo un semplice sospetto, ho delle prove concrete che confermano le mie accuse. Come ho fatto a venire a conoscenza di tutto ciò? Ho avuto delle conversazioni con queste donne, e ognuna di esse era diversa dall’altra. Dopo aver parlato con loro, hanno tutte confessato la verità. Il numero? Be’, ne ho contate dodici, tuttavia potrebbero essere addirittura di più, troncai le chiamate per non far lievitare ulteriormente il costo del telefono.”