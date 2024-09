Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Ilaria Galassi ha parlato della malattia che l’ha colpita nel 2000. Ha avuto un aneurisma ed è stata operata per dieci ore. Le sue amiche Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo sono rimaste al suo fianco.

Ilaria Galassi parla della malattia: “Ho assaporato la morte”

L’ultima diretta del Grande Fratello è stata molto particolare per Ilaria Galassi. L’ex ragazza prodigio di Non è la Rai, chiamata in Mistery con le sue compagne Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, ha parlato della malattia che, il 24 dicembre 2000, le ha cambiato la vita. La gieffina è stata colpita da un’aneurisma ed è stata operata per 10 ore. “Ho assaporato la morte, vivo con una leggerezza importante. Io ho avuto una seconda possibilità di vivere. (…) Posso dire io sono viva, è diverso. Sono viva“, ha ammesso.

Le parole di Ilaria Galassi

Ilaria Galassi ha raccontato:

“E’ successo che ho avuto un aneurisma congenito, mal di testa, sono svenuta, vedevo delle immagini, persone che non c’erano quindi c’era qualcosa che non andava e sono stata operata per dieci ore il 24 dicembre del 2000″.

L’ex ragazza di Non è la Rai non è riuscita a trattenere le lacrime e le sue amiche l’hanno seguita.

Pamela ed Eleonora: la reazione alla malattia di Ilaria

Pamela ed Eleonora, che sono rimaste amiche di Ilaria dai tempi di Non è la Rai, hanno scoperto subito della sua malattia. Cecere, sempre durante l’ultima diretta del GF, ha ammesso: “La paura è stata grande, avevamo il terrore potesse succedere qualcosa di irreparabile”. La Petrarolo, ha aggiunto: