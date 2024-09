La seconda puntata del Grande Fratello non ha avuto successo come ascolti, pur essendo migliore rispetto all'anno precedente, il pubblico si sta allontanando.

La seconda puntata del Grande Fratello non ha avuto successo come ascolti, pu...

Il Grande Fratello, il noto reality show, sta riscontrando ascolti sotto le aspettative e non riesce a raggiungere vasti segmenti di pubblico. Nella serata di giovedì, 19 settembre 2024, sul Canale5, la seconda puntata ha registrato solo 2.091.000 spettatori, con una percentuale del 17.1%. Questo dato è notevolmente basso e non riesce a superare la sua concorrenza. Su Rai1, per confronto, la seconda puntata del dramma televisivo “Kostas” ha attirato 3.091.000 spettatori, equivalenti al 18.6% di share.

I dati di ascolto sono scesi, come previsto, rispetto al debutto che aveva raccolto 2.510.000 spettatori con il 21.28% la settimana prima. La seconda puntata della precedente edizione, trasmessa il 15 settembre 2023, aveva totalizzato 2.008.000 spettatori e il 16,12% di share.

Il Grande Fratello sembra accusare il peso degli anni. Nonostante le novità (Cesara Buonamici assistita da Beatrice Luzzi, esuberante), la nuova formazione di concorrenti e un’atmosfera meno sensazionalistica – conforme alle istruzioni di Pier Silvio Berlusconi – gli ascolti non aumentano.

La prima edizione del nuovo millennio, presentata da Daria Bignardi, ha riscosso in media 9.818.000 spettatori e il 37,00% di share.

L’epoca attuale si differenzia da quella passata, la televisione si è evoluta e le persone non sono più le stesse. Non si può negare che sembra che il Grande Fratello abbia perso il suo fascino iniziale. Ma è troppo presto per esprimere giudizi definitivi. Il viaggio ricco di sorprese del reality show di Alfonso Signorini è appena iniziato. Tenendo conto dei nuovi partecipanti che sono entrati nella casa, le possibilità di svolte inaspettate non sono da escludere.