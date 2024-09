Simona Ventura ha dichiarato: «Consento al perdono, ma niente viene dimenticato. Riguardo Giovanni Terzi? Quando l'ho incontrato, è come se tutto fosse ritornato alla normalità».

La conduttrice televisiva Simona Ventura ha svelato in un'intervista con Vanity Fair di essere passata attraverso un'estate piena di gioia emotiva e amore, culminata nel matrimonio con Giovanni Terzi, celebrato il 6 luglio a Rimini dopo sei anni di relazione. Ventura ha parlato della sua determinazione nel superare gli ostacoli e del suo percorso per liberarsi dalla rabbia. Il fidanzamento è avvenuto sul set del programma Ballando con le Stelle. Inoltre, ha espresso il suo impegno come madre amorevole e piena di attenzioni verso i propri figli.

“Nessuno sa quante vite ho vissuto, io stessa non ho mai provato a contarle”, ha dichiarato Ventura, “Ma una cosa è certa, non ho mai perso la mia determinazione. Ho sempre lottato per superare gli ostacoli. Non mi sono mai permessa di crollare, piuttosto mi sono adattata alle situazioni difficili recuperando grazie alla mia maturata calma. Ho appreso che l’urgenza è pessima consigliera e la rabbia, che in passato aveva un ruolo importante nella mia vita, oggi l’ho liberata. Scelgo di perdonare, ma non dimentico”.

Ventura e Terzi hanno condiviso il loro amore sulla pista del programma televisivo Ballando con le Stelle, dove Terzi ha chiesto a Ventura di diventare sua moglie. Questo ha segnato l’apice di sei anni di amore, culminato nel loro matrimonio.

Parlando del suo ruolo di madre, Ventura ha detto: “I miei figli dicono che sono una madre molto affettuosa, ma mia nonna aveva l’abitudine di dire ‘problemi piccoli per bambini piccoli, problemi grandi per bambini grandi’. Cerco sempre di includere e di essere presente per loro. Sono un po’ ansiosa, certamente, ma abbiamo attraversato molto. La cosa più cruciale è che sanno che ci sarò sempre per loro”.