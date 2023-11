Brutto risveglio per Elisabetta Gregoraci: “Sono stanca, stanotte non sono ...

Tra le sue Instagram Stories, Elisabetta Gregoraci ha spiegato ai fan di non essere stata bene nella notte e di avere l’influenza.

La showgirl Elisabetta Gregoraci ha l’influenza: a rivelare di non essere stata particolarmente bene a poche ore dalla sua intervista a Verissimo, è stata la stessa ex moglie di Flavio Briatore, attraverso delle Instagram Stories.

Elisabetta Gregoraci ha l’influenza: “Stanotte sono stata poco bene”

Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci ha postato alcuni video in cui si è mostrata insieme al figlio Nathan Falco. Le immagini mostrano la showgirl allo stadio San Siro presso il quale si è recata per accompagnare il ragazzino – grande tifoso del Milan – per assistere alla partita Milan-Fiorentina.

A seguito delle ore trascorse allo stadio, tuttavia, l’ex moglie di Flavio Briatore ha ammesso di avere i “postumi” della giornata. Il risveglio, infatti, non è stato dei migliori per il noto volto che, ai fan, ha spiegato di non essersi sentita bene nella notte.

Le Instagram Stories

“Buondì. Che fatica oggi”, ha scritto la Gregoraci tra le sue Instagram Stories. “Sono stanca. Poi stanotte non sono stata bene e quindi il mio visino è ‘quello che è’. Per fortuna ci ha pensato Luca (il truccatore ndr.) a tirarmi un po’ su. Ho avuto un piccolo acciacco di influenza. Ma devo andare a lavorare quindi ci aggiorniamo dopo”, ha aggiunto.

La showgirl, infine, ha concluso il messaggio chiedendo ai followers di non perdersi il suo ultimo impegno televisivo. “Ah dimenticavo questo pomeriggio ci sarà la mia intervista a Verissimo tutta cuore”, ha scritto.