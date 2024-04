Ad Amici, negli ultimi giorni, è scoppiato il caso Gaia. La ballerina si è infortunata e sarà sostituita da una collega fino a quando non sarà guarita. A dire la sua sulla faccenda è stata Mew, che sembra non aver gradito il provvedimento preso nei confronti dell’ex compagna.

Amici, Mew contro il caso Gaia: post sospetto

Qualche giorno fa, Gaia ha ricevuto una brutta doccia fredda. Nell’ultima puntata del Serale di Amici si è infortunata e per qualche settimana non potrà ballare. Maria De Filippi le ha comunicato la notizia, proponendole un banco per il prossimo anno. Davanti alla probabile cacciata, Gaia è finita in lacrime. Raimondo Todaro, però, ha trovato un’altra soluzione: una ballerina (Aurora Ranvestel) si esibirà al suo posto per le prossime tre settimane. La cosa, a quanto pare, non è andata giù a Mew.

Cosa ha scritto Mew sul caso Gaia ad Amici?

Mew, via social, ha scritto un post sospetto, che i fan hanno letto come un dissenso nei riguardi della decisione presa ad Amici su Gaia. La cantante ha dichiarato:

“Incredula per la situa sotto molti punti di vista”.

E’ bene sottolineare che Mew non ha citato né il programma di Maria De Filippi né tantomeno Gaia. Si tratta di una lettura che hanno dato i fan.

Amici: alcuni concorrenti contro Gaia

Non solo Mew, anche alcuni concorrenti di Amici si sono scagliati contro Gaia. Stiamo parlando di Marisol, Sarah, Sofia e Mida che non hanno apprezzato la decisione. A mettere a tacere i talenti ci ha pensato Anna Pettinelli, con una lunga lettera di sfogo