Un tragico incendio è scoppiato in un’abitazione nella periferia di Londra. Il bilancio è di cinque vittime, tra cui tre bambini. Altri due inquilini erano presenti in casa e sarebbero riusciti a fuggire, ma di loro non si hanno ancora notizie.

Londra, incendio in periferia: 5 vittime

Il tragico bilancio di un incendio scoppiato in un’abitazione nella periferia di Londra è di cinque morti, tra cui tre bambini. Le fiamme hanno distrutto un appartamento di un sobborgo periferico di Hounslow, vicino all’aeroporto di Heathrow. Tra le vittime ci sono anche tre bambini, appartenenti alla stessa famiglia. La notizia è stata resa nota dai vigili del fuoco, che hanno aggiunto che una sesta persona, che era in casa quando è scoppiato il rogo, sarebbe riuscita a scappare, facendo perdere le sue tracce. Non si sa ancora nulla di un altro possibile inquilino.

Londra, incendio in periferia: cosa è successo?

Alcuni media hanno parlato dell’ipotesi che l’incendio sia scoppiato a causa di fuochi d’artificio sparati poco prima all’ingresso dell’abitazione per le celebrazioni di Diwali, una delle più popolari feste tra le comunità indiane. Una vicina di casa romena, intervistata da EveningStandard come testimone, ha negato questa ricostruzione. La donna ha spiegato che lo spettacolo pirotecnico era finito molto prima rispetto allo scoppio dell’incendio. Le fiamme sono state domate in tarda notte grazie al lavoro di 70 uomini con 10 mezzi. “Non stiamo escludendo alcuna pista, non penso che siamo nella posizione di poterlo fare. Al momento l’indagine è in una fase preliminare e c’è tanto lavoro da fare” ha dichiarato il comandante della polizia Sean Wilson.