Il Time premia Giorgia Meloni: la premier è tra le 100 persone più influenti del 2024

L’elenco del Time intitolato “leaders” e che include le figure più influenti ed importanti del 2024 ha visto una nuova aggiunta che riguarda l’Italia, perché a farne parte troviamo anche Giorgia Meloni. La Premier figura insieme ad altri personaggi, sia pubblici che politici, come il premier polacco Donald Tusk e Yulia Navalnaya.

Apprezzamento dal Time per la Meloni

Nella scheda stilata dal Time dedicata a Giorgia Meloni, la famosa rivista americana sottolinea come, nonostante siano passati due anni da quando è diventata premier e le preoccupazioni che il suo partito definito di estrema destra avrebbe avuto in Europa, sia ancora popolare non solo in Italia, dove il suo indice di gradimento si aggira intorno al 41% a fronte di una debole crescita economica, ma anche all’estero.

Il Time precisa come molti leader occidentali hanno apprezzato il sostegno dell’Ucraina della Meloni e la sua capacità di riuscire a persuadere leader come Viktor Orban a sostenere il piano di aiuti europei a Kiev.

Ma poi la rivista ricorda come la premier non abbia del tutto abbandonato la sua politica di destra sottolineando alcune politiche portate avanti in Italia che, secondo i critici, sono una minaccia per i diritti Lgbtq+. Mentre a livello europeo è praticamente la forza trainante per quanto riguarda il blocco all’immigrazione.

Infine, il Time chiude con una previsione. Se il blocco della destra dovesse allargarsi con il voto europeo, come alcuni sondaggi indicano, allora la Meloni potrebbe diventare una naturale figura di spicco.