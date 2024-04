La vedova del defunto attivista dell’opposizione russa Alexei Navalny, è stata inserita dal magazine nella lista delle 100 persone più influenti del mondo.

Yulia Navalnaya nella lista delle “100 persone più influenti” del Time

In un’intervista al Time, la prima dopo la morte del marito, la donna aveva spiegato di aver scelto di entrare in politica per dare speranza ai sostenitori di Navalny e dimostrare al Cremlino che la sua morte non avrebbe eliminato la resistenza anti-Putin. “Io e Alexei non abbiamo parlato di entrare in politica“, ha dichiarato “Ho solo pensato che non si può permettere che questo accada. Se pensano di poter uccidere Alexei e chiudere la faccenda, si sbagliano“. La vedova dell’attivista ha anche ribadito la propria opinione nei confronti del leader russo: “Il problema è che l’Occidente pensa a Putin come a un politico. Ma lui ha smesso da tempo di essere un politico. È il capo di un gruppo di criminalità organizzata“.

L’impegno durante le elezioni

In occasione dell’ultimo giorno delle elezioni presidenziali, tenutesi a marzo, Yulia Navalnaya ha fatto appello a migliaia di russi che si sono recati ai seggi elettorali e alle ambasciate per dimostrare la loro resistenza al Presidente Vladimir Putin. “Tutta la sua cerchia ristretta è composta da criminali” ha affermato “Hanno commesso crimini di guerra, hanno violato le leggi, hanno rubato un sacco di soldi, il tutto mantenendo il popolo russo in povertà“.

Le parole di Washington

“A beneficio delle persone di tutto il mondo, Yulia Navalnaya ha ora assunto un proprio ruolo di leadership sulla scena mondiale“, ha scritto Kamala Harris, autrice dell’articolo che motiva l’inserimento della 47enne nella lista di Time Magazine. La vicepresidente degli Stati Uniti ha anche sottolineato che l’impegno della vedova a continuare l’opposizione al Cremlino ha dato “rinnovata speranza a coloro che lavorano contro la corruzione e per una Russia libera e democratica“. “Navalnaya è emersa non solo come simbolo dei valori democratici, ma come coraggiosa combattente per essi. Gli Stati Uniti sono al suo fianco e al fianco di tutti coloro che lottano per la libertà e la democrazia“, ha concluso.