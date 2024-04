A raccontarlo è stato uno dei maggiori organi di informazione degli Stati Uniti d’America, il ‘Wall Street Journal‘, che ha fatto sapere nelle scorse ore quale è diventato uno dei prossimi obiettivi di Vladimir Putin in Ucraina: riavviare la centrale nucleare di Zaporizhzhia.

Putin a Zaporizhzhia: cosa vuole fare con la centrale nucleare

Sin dai primi tempi della guerra in Ucraina, iniziata a febbraio del 2022, l’area di Zaporizhzhia è stata una delle più critiche. La regione, appartenente allo Stato di Kiev, ma ben presto occupata dai russi, ospita la centrale nucleare più importante di quelle zone, resa per il momento non funzionante. Si tratta di una centrale che quarant’anni fa fu connessa all’impianto della rete elettrica dell’Unione sovietica. Per questo motivo, a dicembre, in occasione dell’anniversario di questa ricorrenza, il presidente russo Vladimir Putin vorrebbe poter riportare in servizio almeno un reattore della centrale.

Putin a Zaporizhzhia: il prossimo obiettivo russo

L’obiettivo di Putin è, dunque, quello di riavviare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Non ha bisogno, il numero uno di Mosca, di conquistare quel territorio, perché la centrale è già sotto occupazione russa. Putin ha spiegato le sue volontà in un incontro con il capo dell’Aiea, Rafael Grossi.