A novembre l’edizione nr. 7 del Mese dell’educazione finanziaria

Il Mese dell’educazione finanziaria che, quest’anno, festeggerà il suo settimo compleanno e si svolgerà a novembre, anziché ad ottobre come nelle precedenti edizioni. Tuttavia, per dare continuità con il passato, saranno ammessi nel calendario anche gli eventi già programmati per il mese di ottobre.

Come sempre l’iniziativa è promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, il cosiddetto Comitato Edufin, il cui scopo è quello di promuovere e coordinare iniziative utili a innalzare tra la popolazione la conoscenza e le competenze finanziarie, assicurative e previdenziali e migliorare per tutti la capacità di fare scelte coerenti con i propri obiettivi e le proprie condizioni.

Il tema sul quale sarà incentrato #Novembreedufin2024 è “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, uno slogan chiaro, forte e preciso che enfatizza ulteriormente l’importanza dell’educazione finanziaria e che rappresenta un invito a dedicare tempo alla formazione sui temi della finanza personale, non solo per prendere decisioni più consapevoli, ma anche per far fronte a eventuali imprevisti futuri.

La novità più importante che riguarda la settima edizione del Mese è l’istituzione della Giornata della Legalità Finanziaria, promossa dal Comitato Edufin e dalla Guardia di Finanza e patrocinata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rivolta in particolare ai giovani delle scuole.

Durante il Mese, poi, vi saranno gli importanti appuntamenti della settimana dell’educazione previdenziale, in programma dal 18 al 24 novembre, e la giornata dell’educazione assicurativa (da definire la data).

Associazioni, istituzioni, imprese, fondazioni, pubbliche amministrazioni e ogni altra organizzazione che voglia partecipare con proprie iniziative al Mese potrà presentare la propria candidatura dal 2 settembre al 18 ottobre 2024 al Comitato edufin che valuterà le proposte gratuite e senza scopi commerciali che rispetteranno i requisiti fissati dalle Linee Guida pubblicate sul portale www.quellocheconta.gov.it

Lo scorso anno furono oltre ottocento gli appuntamenti (convegni, webinar, spettacoli…) presenti nel calendario ufficiale della manifestazione e, vista la crescente importanza dell’argomento, #Novembreedufin2024 potrebbe superare questa cifra.

Tra l’altro, dal prossimo anno scolastico l’educazione finanziaria sarà presente nelle scuole italiane all’interno dei programmi dell’educazione civica (: un ulteriore “dettaglio” che accresce l’importanza del Mese.