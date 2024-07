Crazy Pizza, il ristorante di Briatore apre anche a Forte dei Marmi

Dopo un’attesa appagante, è finalmente stata confermata la data ufficiale: venerdì prossimo aprirà le sue porte Crazy Pizza nell’edificio di viale Morin, a Forte dei Marmi. Questo segna un passo cruciale per la catena di pizzerie gourmet fondata dall’imprenditore Flavio Briatore, che da tempo mirava a espandersi in questa località ma aveva incontrato difficoltà nella ricerca della sede perfetta. Dopo vari tentativi con locali come il Riviera e l’ex Blei, senza successo, sembrava inevitabile una virata verso Marina di Pietrasanta. Tuttavia, la trattativa con Hermes, pur non andata in porto, ha reso disponibile l’elegante edificio precedentemente occupato dal ristorante Bread.

Crazy Pizza, nuova apertura a Forte dei Marmi

Il nuovo edificio diventa parte dell’impero di Briatore, che annovera già aperture di successo a Marina di Varazze e Saint Tropez. Il nuovo locale sfrutterà al massimo le sue caratteristiche, con una spaziosa veranda esterna, un’ampia area interna su due piani e un’accogliente zona bar dedicata a cocktail e aperitivi, garantendo oltre 100 posti a sedere in totale. Ci si attende che questa nuova realtà contribuirà positivamente all’animato scenario del passeggio nel centro cittadino.

Crazy Pizza, le parole di Briatore

Flavio Briatore ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo ristorante Crazy Pizza a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, un passo significativo dopo il consolidamento della presenza del marchio in rinomate località marine italiane e nella Costa Azzurra. Questo nuovo locale, situato in un edificio prestigioso, simboleggia il continuo impegno nel fornire un servizio di alta qualità nelle destinazioni turistiche più esclusive.

Nelle dichiarazioni di Briatore, questa apertura rappresenta non solo un investimento strategico ma anche un gesto personale, dato il suo profondo legame con il territorio. La decisione di espandersi a Forte dei Marmi si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione delle coste italiane, che l’imprenditore ex di Elisabetta Gregoraci considera uno dei più grandi patrimoni del paese, grazie ai suoi oltre 8mila chilometri di costa.

Il progetto di crescita di Crazy Pizza mira a raggiungere 20 ristoranti entro il 2024, con l’obiettivo ambizioso di superare i 45 milioni di euro di fatturato complessivo. Questo piano di espansione è supportato da investimenti consistenti, oltre 15 milioni di euro, volti a potenziare ulteriormente il brand e a creare più di 200 nuovi posti di lavoro.