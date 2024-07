L’Antitrust ha avviato delle istruttorie nei confronti di 6 influencer che promuoverebbero delle strategie per ottenere guadagni importanti senza, inoltre, chiarire che si tratti di pubblicità. L’autorità ha anche avviato quattro iniziative di moral suasion nei confronti di altrettanti influencer.

Chi sono i 6 influencer coinvolti?

Tra i sei influencer coinvolti nei procedimenti istruttori troviamo Luca Marani, Big Luca, Alessandro Berton e Davide Caiazzo. Questi, dietro compenso, offrono metodi per ottenere importanti guadagni facili e sicuri. I quattro poi non risultano utilizzare alcuna dicitura di adv che informi il consumatore della natura pubblicitaria dei contenuti.

Le altre due istruttorie avviate dall’Antitrust riguardano Hamza Mourai e Michele Leka che pubblicano foto e/o video in cui, in cambio di remunerazione, forniscono indicazioni per ottenere facili e sicuri guadagni tramite l’investimento in criptovalute, senza fare riferimento ai relativi rischi connessi. Inoltre, come gli altri 4, nemmeno loro renderebbero chiaro che si tratti di pubblicità.

4 iniziative di moral suasion

L’Antitrust ha anche avviato 4 iniziative di moral suasion nei confronti di Ludovica Meral Frasca, Sofia Giaele De Donà, Milena Miconi e Alessandra Ventura. Queste pubblicherebbero sui loro social foto e video di hotel e brand con le quali si pensa possano intrattenere rapporti commerciali, senza utilizzare nessuna dicitura che mostri la natura promozionale dei contenuti.