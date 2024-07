La social card “dedicata a te” tornerà disponibile a partire dal primo settembre 2024, con un aumento dell’importo da 460 a 500 euro. questa misura di sostegno è destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante e abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico locale, toccando 1.330.000 famiglie italiane.

Dettagli e scadenze

Le carte verranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio e saranno nominative. il contributo sarà accreditato a partire da settembre 2024. il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza dal beneficio. le somme dovranno essere utilizzate entro il 28 febbraio 2025. il contributo è esclusivamente per beni alimentari di prima necessità, carburanti e abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, escludendo qualsiasi bevanda alcolica.

Beneficiari e requisiti

I beneficiari della card saranno identificati dall’Inps e i requisiti includono la residenza in Italia, un nucleo familiare composto da almeno tre persone e un Isee sotto i 15mila euro. sono esclusi coloro che ricevono altri sostegni al reddito. le liste dei beneficiari saranno disponibili sul sito internet dei comuni entro il 24 luglio 2024. i comuni avranno venti giorni per consolidare gli elenchi dopo aver verificato la residenza e le eventuali incompatibilità con altre misure locali.

Modalità di erogazione

Le carte saranno distribuite tramite poste italiane, utilizzando carte elettroniche di pagamento prepagate e ricaricabili. ogni carta avrà un codice pin ma non potrà essere utilizzata per prelevare contanti o ricaricata. L’uso sarà consentito solo negli atm postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.