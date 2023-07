Social card per il Bonus spesa: ecco quando e come attivarla

Da quando ed entro quando. Tutto quello che c’è da sapere sull’attivazione della social card contenente i 382,50 euro del Bonus spesa per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Le date importanti di luglio

Un giorno importante per la social card è stato lo scorso 11 luglio, in cui il governo Meloni ha presentato così la misura in una conferenza stampa: «L’iniziativa riguarda quel milione e trecentomila famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Abbiamo investito cinquecento milioni di euro per aiutarle» ha riferito la presidente del Consiglio. A seguire, è da segnare sul calendario la data di sabato 15 luglio: l’Inps comunicherà ai Comuni la lista dei beneficiari della carta. La distribuzione agli uffici postali avverrà lunedì 17 e dal giorno successivo i Comuni inizieranno a comunicare alle famiglie beneficiarie il numero della carta e l’indirizzo dell’ufficio postale incaricato della consegna, che dovrebbe iniziare tra il 24 e il 25 dello stesso mese.

Le scadenze

Il 15 settembre è la data di scadenza per l’attivazione della carta. «La mancata attivazione comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo» spiegano le Faq del governo. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida aggiunge a riguardo che «per evitare dispersioni, al 15 settembre i fondi delle carte non attivate saranno ripartiti tra le famiglie che avranno attivato la card». Altra data di scandenza è il 31 dicembre, entro la quale va speso l’importo del bonus (a partire dal 1 agosto).