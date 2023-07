Mancano pochi giorni all’entrata in vigore della card promossa dal governo per fornire assistenza alimentare a oltre un milione di famiglie in difficoltà economiche. A partire dal 18 luglio, sarà disponibile la nuova carta acquisti solidale “Dedicata a te“, un bonus spesa destinato alle famiglie italiane in difficoltà, da utilizzare per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Social card: chi è escluso e cosa è possibile acquistare

La carta acquisti solidale si rivolge esclusivamente alle famiglie composte da almeno tre persone, con un Isee inferiore a 15.000 euro e che non ricevono altri sussidi, come ad esempio il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione o l’indennità di disoccupazione. A partire dal 18 luglio, i beneficiari della social card riceveranno una carta prepagata PostePay del valore di 382,50 euro, spendibili solo fino al 31 dicembre.

Va ricordato che la carta acquisti può essere utilizzata presso tutti i negozi di generi alimentari, ma che non sarà possibile utilizzarla per l’acquisto di abbigliamento o altri tipi di prodotti. Inoltre, non sarà possibile acquistare bevande alcoliche e tabacco. Nell’intento del governo, dunque, la social card dovrà coprire esclusivamente le necessità di acquisti alimentari di base. Per questo, è stata pubblicata una lista dei prodotti acquistabili con la carta prepagata.

No a tisane e marmellate e altri prodotti di uso comune

C’è stata polemica riguardo alla social card, in particolare per la definizione della lista dei prodotti, perché mancano elementi come il sale, il pesce surgelato, le tisane e le marmellate. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato: “Sono inclusi quasi tutti i prodotti alimentari. Non vogliamo imporre ai cittadini cosa mangiare”.