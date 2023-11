La raccomandata in busta verde contiene un atto giudiziario, ossia un documento che riguarda un procedimento civile, penale o amministrativo. Questa può essere notificata, ad esempio, dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per una cartella di pagamento.

Agenzia delle Entrate, cosa fare se si riceve una busta verde

Non tutti riescono ad adempiere puntualmente ad ogni dovere fiscale, soprattutto chi sceglie di non farsi seguire da un professionista del settore. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate trovasse delle irregolarità invierà un sollecito, fino ad imporre delle sanzioni. I contribuenti che si vedono recapitare la lettera verde possono scegliere di contestare la comunicazione, oppure saldare quanto dovuto. In quest’ultimo caso, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla notifica la somma si riduce fino al 30% dell’importo. Coloro, invece, che hanno ricevuto l’avviso per via telematica, hanno fino a 90 giorni di tempo per il versamento, usufruendo comunque della riduzione.

Come comportarsi in caso di un controllo formale

Un controllo formale è una verifica che viene effettuata in maniera automatica e riguarda tutte le dichiarazioni dei redditi presentate fino ad allora. Qualora l’Agenzia delle Entrate trovasse una situazione fiscale anomala, provvederà a inviare la comunicazione. Anche in questo caso si avranno fino a 30 giorni di tempo per pagare quanto dovuto, versando solo i due terzi del totale. Il pagamento può essere effettuato in banca, presso un ufficio postale o direttamente dagli agenti di riscossione, presentando il modulo precompilato F24. Coloro che sono in possesso della Partita Iva, invece, potranno effettuare il versamento unicamente per via telematica.