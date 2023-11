Sono gli enti che gestiscono le strade, infatti, a definire gli obblighi locali per garantire la sicurezza nella guida in inverno

Ci sono due importanti date ufficiali da tenere a mente per il cambio dei pneumatici in questo fine 2023. La prima scadenza è il 15 novembre 2023.

Cambio gomme invernali: scadenze e sanzioni

Quindi il 15 novembre 2023 questa è la data entro la quale è obbligatorio equipaggiare il proprio veicolo con catene da neve o pneumatici invernali, o persino pneumatici quattro stagioni omologati per affrontare la stagione invernale. Questa data segna l’inizio del periodo invernale in cui è essenziale preparare il veicolo per le sfide della guida in condizioni climatiche avverse.

Dopo il 15 aprile 2024 inizia la possibilità di riadattare gli pneumatici al passaggio dalla stagione invernale alla stagione estiva. A questo punto, è consentito tornare a pneumatici estivi o a pneumatici quattro stagioni, a seconda delle tue preferenze e delle condizioni climatiche della tua zona.

Chi guida un veicolo senza pneumatici invernali o catene da neve omologati rischia sanzioni fino a 344 euro e il fermo del veicolo fino all’installazione dei dispositivi richiesti.

Obbligo pneumatici invernali: può variare in base alla zona geografica?

Queste date di riferimento sono stabilite in conformità con le disposizioni generali indicate nella Direttiva emanata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) il 16 gennaio 2013. Tuttavia, è fondamentale tenere presente che l’obbligo di pneumatici invernali può variare in base alla zona geografica e alle specifiche strade che percorri. Pertanto, è sempre consigliabile verificare le normative locali e regionali per assicurarsi di essere pienamente in conformità con le leggi vigenti nella tua area. La sicurezza stradale è una priorità, e la scelta dei pneumatici giusti può fare la differenza quando si tratta di guidare in condizioni invernali impegnative.