Grandine, come proteggere la propria auto: dai rivestimenti alle polizze assicurative

Molte zone d’Italia e specialmente le regioni del settentrione sono state interessate in questi ultimi giorni da un violento maltempo che ha portato raffiche di vento e soprattutto la grandine. Le sorprese sono state decisamente poco piacevoli. Molti automobilisti si sono ritrovati danni più o meno gravi che si sono ripercossi inevitabilmente sul portafogli. Prevenirli però è possibile: scopriamo come.

Grandine, come proteggere la propria auto

Il primo consiglio è quello di mettere la macchina nel garage oppure in un parcheggio/struttura che abbia una tettoia idonea a riparare dalla grandine. Per i piccoli danni è possibile intervenire attraverso una “levabolli”, diversamente sarà necessario intervenire quanto prima sulla carrozzeria. Occhio anche a parcheggiare l’auto nei pressi di un albero: nel peggiore dei casi una possibile caduta potrebbe produrre effetti irreversibili.

Prevenire con un’apposita assicurazione

Si sa, gli eventuali interventi in carrozzeria o ai vetri potrebbero rivelarsi esosi, ma limitare i danni in modo indolore esiste: il consiglio è infatti quello di stipulare un’apposita polizza che protegga da danni causati da eventi atmosferici. Fate attenzione: non tutte le polizze sono uguali, così come i prezzi che potrebbero oscillare da circa 150 a 200 euro circa.