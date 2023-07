È uno scenario quasi apocalittico, quello in cui si è trovata immersa la città di Milano nella notte tra il 24 e 25 Luglio, a causa del maltempo. Nuovi violenti temporali colpiscono la Lombardia e la zona del suo capoluogo causando tantissimi danni.

Milano, ancora maltempo nella notte: il nubifragio provoca alberi caduti e tetti scoperchiati

Si sono moltiplicate, nella notte, le chiamate di pronto intervento rivolte dai cittadini di Milano e di tutta la Brianza verso i vigili del fuoco. Intorno alle 4 di notte un nuovo violento nubifragio ha causato tantissimi danni alla città di Milano e al suo hinterland. Alle forti raffiche di vento, alle piogge incessanti e alle continue scariche di fulmini, si sono unite spesso copiose grandinate. Tutti questi elementi hanno contribuito a causare tanti danni al paesaggio tra alberi caduti e tetti delle case scoperchiati. “Temporale molto forte alle 4.00. Pioggia di circa 30mm/h con punta massima 39mm/h in piazza Sicilia. Ora passato completamente. Molti danni, alberi caduti, allagamenti, danneggiamenti a tetti. Impegno massimo di Vvf e sistema Protezione civile, affaticato da un intenso lavoro continuo da venerdì” – scrive l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile di Milano su Facebook.

I video e le immagini social

In pochi attimi, i social network si sono riempiti di video ed immagini dalle descrizioni chiare “Apocalisse“, “Inferno“. Tantissimi utenti hanno voluto dare testimonianza di quanto stava accadendo in Lombardia e filmare parte del potente nubifragio notturno. In alcuni di questi video si vedono decine di alberi abbattuti e riversi sulle automobili parcheggiate in strada, ma anche finestre dai vetri rotti per la grandine o tetti scoperchiati dal forte vento.