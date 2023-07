Una donna è morta schiacciata da un albero: la caduta del tronco è stata causata dal maltempo che sta flagellando la Lombardia. Oltre alla vittima, nella regione sono stati segnalati anche altri feriti rimasti coinvolti in episodi analoghi.

Maltempo in Lombardia, donna morta schiacciata da un albero

Il maltempo sta continuando a provocare danni in Lombardia. Intorno alle 15:50 di lunedì 24 luglio, un albero è caduto travolgendo in pieno una donna di 58 anni che stava percorrendo via Louis Braille, a Lissone, in provincia di Monza e Brianza.

Nel momento in cui la donna è rimasta schiacciata, i passanti hanno subito allertato i soccorsi che si sono recati sul posto. Purtroppo, al momento dell’arrivo dei paramedici, la vittima era già morta e non è stato possibile far altro se non dichiararne il decesso.

Sul luogo della tragedia, erano presenti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare il corpo incastrato sotto il tronco.

Altri tre feriti a Legnano

Oltre alla 58enne deceduta, altre tre persone sono rimaste gravemente ferite a causa del maltempo a Legnano, nel Milanese. Un uomo che si trovava all’interno della sua auto è stato colpito da un albero che si è abbattuto sulla vettura nel centro cittadino. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza riportare gravi conseguenze.

Altri tre alberi, poi, sono caduti colpendo diversi veicoli e causando il ferimento di una donna di 34 anni e di una donna di 81 anni. Entrambe sono state soccorso e trasportate in ospedale.

Necessario, ancora, l’intervento dei vigili del fuoco di Milano a Villa Cortese dove un cittadino era rimasto intrappolato all’interno del suo garage allagato dalla pioggia.