Se tu non cerchi la notizia, la notizia cerca te. Le news, gli approfondimenti e gli speciali di Notizie.it da oggi sono anche su Whatsapp. È attivo un nuovo canale per i lettori che vogliono restare aggiornati. Per iscriversi e poter ricevere le notifiche è sufficiente andare nella sezione ‘aggiornamenti’ di WhatsApp e cercare ‘Notizie.it’ tra i canali disponibili. In alternativa, questo è il link al quale iscriversi direttamente.

Per iscriverti clicca qui.