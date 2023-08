Bimbi in acqua, come non mettere i braccioli: l'errore che fanno i genitori

Bimbi in acqua, come non mettere i braccioli: l'errore che fanno i genitori

Un esperto di primo soccorso ha condiviso sui social network un errore comune a molti genitori, che potrebbe risultare molto pericoloso, riguardo i braccioli da far indossare ai bambini in acqua.

Bimbi in acqua: ecco come non mettere i braccioli

Il modo migliore per evitare incidenti al mare o in piscina è non perdere mai di vista i bambini ed essere sempre pronti ad intervenire. Per garantire la loro sicurezza è anche importante usare correttamente i dispositivi di galleggiamento, come salvagente e braccioli. Proprio su questi ultimi spesso i genitori fanno un errore che potrebbe rivelarsi molto pericoloso, che è stato descritto da un esperto di primo soccorso. Si tratta di @miguel_assal, che in un video su Instagram ha spiegato l’errore che commettono i genitori quando mettono i braccioli ai loro figli.

Bimbi in acqua: l’errore che commettono i genitori

Secondo Assal, non bisogna ritenere che i bambini siano al sicuro solo perché indossano i braccioli. Questi possono scivolare via o rompersi. Per questo l’esperto assicura che è fondamentale non separarsi dal bambino e non lasciarlo solo in nessun momento. L’esperto ha spiegato che “la distanza massima che dovresti avere da lui è quella tale da essere coperta allungando un braccio“. “Non separarti da tuo figlio e, soprattutto, non smettere di prestare attenzione perché potrebbe annegare proprio accanto a te” ha aggiunto l’esperto nel video, che è subito diventato virale.