Piscina per bambini: le migliori da giardino

Di forma wuadrata o rettangolare oppure gonfiabile che si trasforma in fungo, sono modelli di piscina per bambini per l'estate.

Non sempre, a causa di una serie di imprevisti, è possibile riuscire ad andare in vacanza e quando il caldo opprime, un bel tuffo in acqua è l’ideale. Per questa ragione, i piccoli possono divertirsi a giocare con l’acqua grazie alla piscina per bambini da installare nel giardino di casa e disponibile in tantissimi modelli pensati per loro.

Piscina per bambini

non sono soltanto un elemento di arredo del proprio giardino, ma la piscina per bambini è anche un accessorio che permette di divertirsi e di sguazzare nell’acqua. Hanno una funzione soprattutto ludica garantendo ai bambini la possibilità di divertirsi con gli amici o la famiglia, ma anche di godere di un po’ di fresco nel giardino di casa.

La sicurezza è un fattore fondamentale per un accessorio del genere dal momento che fornisce al bambino, ma anche al genitore tutti gli strumenti necessari per divertirsi in libertà e senza pericoli. Bisogna poi tenere conto della profondità che non dovrebbe superare i 20 centimetri, soprattutto se si tratta di piscinette dedicate alla prima infanzia.

La profondità dipende sia dall’altezza che dall’età del bambino. Le dimensioni della piscina per bambini sono altrettanto importanti e, in tal caso, bisogna valutare anche lo spazio che si ha a disposizione nel proprio giardino di casa. Un terreno piano è indicato per ogni modello, mentre uno maggiormente sassoso è consigliabile un modello monoblocco.

Hanno forme e colori completamente diversi proprio per accontentare e venire incontro alle esigenze dei bambini e ai loro gusti che si consiglia di non sottovalutare al momento dell’acquisto.

Piscina per bambini: quale scegliere

In commercio sono a disposizione tantissime tipologie di piscina per bambini in base a determinati fattori, compreso anche lo spazio che si ha a disposizione nel proprio giardino. Un modello a monoblocco può essere molto simile a un involucro rigido realizzato in poliestere o altri materiali. Sono di diverse forme come a farfalla oppure a conchiglia.

Un modello alquanto ingombrante e indicato per un terreno che presenta delle asperità come dei sassi o della ghiaia. I modelli pieghevoli sono invece l’ideale perché molto leggeri e pratici, oltre al fatto che è possibile riporli non appena è terminata la stagione estiva evitando così di creare troppo ingombro nello spazio verde.

Si monta facilmente una piscina per bambini del genere ed è presente in diverse forme: quadrata, esagonale, ecc. vi è poi la classica piscina gonfiabile che è una di quelle maggiormente comuni e gettonate. Un modello versatile e facile da usare, si può gonfiare con una pompa o un compressore. In questo caso le forme sono varie. geometriche, quindi quadrata, ma anche trasformarsi in fungo o castello gonfiabile.

Il modello autoportante è molto robusto e resistente. Ci sono poi modelli particolarmente ricchi di tantissimi accessori: dall’area giochi agli anelli fino ai giochi con la palla in modo che i bambini possano intrattenersi e prendere confidenza con l’acqua. Alcune tipologie presentano un ombrellone per fornire la protezione dai raggi UV.

Piscina per bambini: offerte Amazon

Un elemento d’arredo e tipico dell’estate disponibile con ottime offerte su Amazon. Sul noto e-commerce cliccando sull’immagine è possibile rendersi conto delle varie caratteristiche. La classifica presenta i tre modelli di piscina per bambini scelti tra vari esemplari che sono amati e desiderati con una recensione di ciascun articolo.

1)Omesiry piscina gonfiabile per bambini

Una piscina gonfiabile di forma geometrica, rettangolare in questo modello perfetta per i bambini. Realizzata in materiale PVC, quindi molto resistente e duratura. Dotata di un design multistrato in modo da evitare perdite d’acqua e di aria. Molto facile da installare e si gonfia rapidamente. Un accessorio multifunzione adatto per vari scopi e momenti.

2)Intex 57165 play center piscina alligatore con spruzzo

Un modello di piscina gonfiabile che è dotata di vari accessori per il divertimento dei piccoli. Indicata per bambini a partire da 2 anni. Dotata di mini scivolo acquatico e irrigatore a spruzzo che si collega al tubo da giardino insieme a tantissimi altri dettagli con cui divertirsi. Ha anche un piccolo ombrellino per ripararsi dal sole.

3)Piscina fuori terra piscina gonfiabile

Di forma rettangolare con unicorno giocattolo che spruzza acqua come fosse una cascata. Un prodotto sicuro, realizzato in PVC ecologico. Molto robusta e resistente con materiali di ottima qualità per garantire il massimo divertimento ai piccoli.

Oltre alla piscina per bambini, anche i costumi da bagno maggiormente indicati per loro.