Sostenibilità, De Sena (Lottomatica): "Renderla concreta è sfida per tutti"

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – "Come rendere concreta la sostenibilità oggi è una sfida per tutte le aziende". A sottolinearlo è Ida De Sena, external relations & communication di Lottomatica, intervenuta al convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos, al Palazzo dell'Informazione a Roma.

"Come Lottomatica, ci stiamo impegnando moltissimo nel disclosing", spiega De Sena, "nel rapporto di sostenibilità e in tutte le informazioni utili per gli stakeholder della nostra azienda, partendo dal mondo degli azionisti, fino ad arrivare al cliente finale".

"Lo facciamo attraverso tutti i touchpoint aziendali, quindi attraverso il sito corporate ma anche attraverso tutti gli altri canali", ha concluso De Sena.