Il match tra Croazia e Spagna, valido per la fase a gironi della UEFA Nations League 2026-27 si giocherà martedì 6 ottobre allo Stadion Poljud di Split. L’appuntamento è fissato per le 20:45 (ora locale), corrispondenti alle 18:45 GMT, con la copertura in diretta di Al Jazeera Sport a partire dalle 15:45 GMT.

Per la Spagna, detentore del titolo mondiale, la partita è l’ultima occasione per assicurarsi un posto nei quarti di finale, mentre la Croazia spera di riscattare una stagione finora altalenante.

Situazione attuale dei due nazionali

La fase a gironi del torneo ha già definito gran parte della classifica del Gruppo A3. La Spagna è al comando con nove punti, frutto di tre vittorie consecutive (4-1 contro la Croazia, 3-1 contro la Repubblica Ceca e 2-3 contro l’Inghilterra).

Il suo record globale è impressionante: una striscia di 41 partite imbattute e dieci reti realizzate da sette marcatori diversi, con Lamine Yamal in testa alla classifica marcatori con quattro gol.

Al contrario, la Croazia occupa il terzo posto, con tre punti raccolti in tre partite: vittoria per 2-1 contro la Repubblica Ceca, sconfitta netta 1-4 contro la Spagna in trasferta e una drammatica disfatta 0-7 contro l’Inghilterra in casa, la peggior sconfitta della sua storia.

Il recente andamento in campionato mostra una sequenza di risultati poco incoraggiante (L-L-W-L-W).

Giocatori chiave e indisponibilità

Tra i protagonisti croati, Luka Modric resta il fulcro del centrocampo a 41 anni, avendo già segnato una volta nella competizione. Accanto a lui, Ivan Perisic ha fornito due assist, mentre Dominik Livakovic è il custode dei pali titolare. Tuttavia, la difesa sente la mancanza di Martin Erlic infortunato fino a metà ottobre, e di Josip Juranovic assente per motivi di salute.

Per la Spagna, i giovani Lamine Yamal e Alex Baena guidano l’attacco: Yamal ha già messo a segno quattro reti, mentre Baena ha totalizzato due assist e un gol. Nella retroguardia, Aymeric Laporte e Robin Le Normand sono titolari, ma la rosa registra quattro dubbi per infortuni (Ferran Torres, Alejandro Grimaldo, Joan Garcia, Nico Williams). Il probabile schieramento spagnolo prevede David Raya tra i pali, con un centrocampo ancorato a Rodri e Pedri.

Prospettive tattiche e pronostico

Il modello di gioco spagnolo, guidato da Luis de la Fuente, si basa su possesso palla, movimenti rapidi e variegate opzioni offensive, capace di creare pericoli da ogni zona del campo. L’assenza di un centravanti tradizionale è compensata da rapidi inserimenti di esterni di centrocampo e dalla capacità dei trequartisti di concludere. La Croazia, invece, dovrà affidarsi all’esperienza di Modric e Allievi come Gvardiol per contenere le incursioni veloci di Yamal.

Considerando la forma inalterata della Spagna, il vantaggio di campo dei croati e le recenti difficoltà difensive (0-7 contro l’Inghilterra), le previsioni indicano una vittoria netta per la squadra iberica, con un risultato plausibile di 1-3. Una sconfitta su questo metro farebbe saltare definitivamente la Croazia dalla corsa ai quarti di finale.

Come seguire la partita

In Italia la trasmissione è assicurata da RTVE PLAY mentre a livello internazionale è possibile vedere la gara su Prime Video UK (Regno Unito), FOX Sports o FuboTV (Stati Uniti), Sony Sports Network (India) e beIN SPORTS (MENA). L’elenco completo dei broadcaster è disponibile sul sito ufficiale dell’UEFA.