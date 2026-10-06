Il Napoli di Massimiliano Allegri ha appena terminato una pausa di tre settimane dedicata alle partite nazionali. L’intervallo, che avrebbe dovuto dare tranquillità alla squadra, si è invece chiuso con una serie di infortuni che hanno colpito la fascia laterale sinistra, creando un vero e proprio bivio tattico per il tecnico toscano.

Infortunio di Antonio Vergara in Nazionale: i fatti

Durante l’incontro di Nations League Italia-Turchia, l’Antonio Vergara è stato costretto a uscire nei minuti finali per un dolore improvviso al polpaccio destro. Lo staff medico azzurro ha identificato un problema muscolare probabilmente una stiratura, e ha subito avvolto la zona con una borsa di ghiaccio.

L’accaduto ha lasciato il centrocampista in piedi sulla panchina, con la squadra di Allegri che ha dovuto riorganizzare il proprio assetto difensivo già a fine partita.

Diagnosi e tempistiche di recupero

Le prime analisi effettuate in città indicano che la lesione non è grave, ma la natura delicata del muscolo richiede prudenza.

I medici del Napoli prevedono un percorso di riabilitazione di circa una-due settimane, con la speranza di vederlo in campo per il prossimo impegno contro il Frosinone. In caso di evoluzione avversa, la presenza del giovane centrocampista potrebbe saltare anche la sfida di Champions League contro il Villarreal prevista per il 13 ottobre.

Altri colpi in difesa: Olivera e Favasuli assenti

Non è la prima volta che la difesa del Napoli subisce un duro colpo. Mathias Olivera ha riportato una lesione distrattiva del muscolo otturatore esterno durante la partita con l’Uruguay, mentre Favasuli è rimasto fuori per tutta la pausa internazionale per motivi ancora non specificati. Entrambi i casi hanno creato un vuoto sulla fascia sinistra, costringendo il tecnico a fare i conti con un organico più scarso del previsto.

Impatto sul prossimo impegno del Napoli

Con tre assenze confermate, Allegri si trova a dover rivedere la disposizione della difesa. La fascia sinistra sarà probabilmente coperta da giocatori di rotazione o da giovani emergenti, ma la mancanza di esperienza rischia di compromettere la solidità difensiva contro il Frosinone squadra che ha dimostrato di saper sfruttare ogni debolezza avversaria. Il tecnico dovrà valutare anche la possibilità di fare affidamento su un modulo più centrale, spostando risorse verso il centrocampo per mantenere l’equilibrio tattico.

Le scelte di Allegri per la fascia sinistra

Allegri ha già accennato alla necessità di rotazioni intelligenti e all’utilizzo di giovani talenti della Primavera per coprire i posti vacanti. L’allenatore toscano potrebbe inoltre optare per un cambio di ruolo di alcuni esterni di destra, spostandoli verso sinistra per garantire continuità. La prossima partita contro il Frosinone sarà un banco di prova fondamentale per capire se il Napoli riuscirà a superare questa fase di emergenza difensiva senza perdere punti.